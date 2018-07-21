العراق يستعد لمظاهرة "إسقاط الفاسدين"

تستعد العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب اليوم الأحد، للانطلاق بتظاهرة موحدة للمطالبة بـ"إسقاط الفاسدين".

وكانت التظاهرات قد تجددت، السبت، لليوم الثاني على التوالي في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تجمع عشرات المواطنين مطالبين بمعالجة الوضع الخدمي في البلاد ومحاسبة المفسدين وتحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي.

إلى ذلك، قال مراسل "العربية" إن القوات الأمنية أعادت فتح الطريق باتجاه ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد غلق الساحة تحسباً لمظاهرات من قبل ناشطين.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بمطالبهم والاستجابة لها.

ووجه العبادي خلال استقباله أهالي محافظة المثنى وممثلي المتظاهرين بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة، كما وجه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات وكذلك دوائر الصحة بإطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، ومراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها.