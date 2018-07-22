حكومة العراق تعد بتنفيذ مطالب المحتجين سريعا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اليوم الأحد، بدء تنفيذ طلبات المتظاهرين بشكل فعلي.

وقال الحديثي في بيان إنه تم تحويل العديد من طلبات المحتجين إلى التنفيذ المباشر، مشيراً إلى أنه سيتم لمس ذلك على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة، وإنه لم يعد مجرد وعود.

وبيّن الحديثي، أن التشريعات العراقية منحت الحكومة صلاحيات واسعة واستثناءات بشأن إدارة الملف المالي، منوهاً بأن البعض من الطلبات بحاجة إلى تشريعات برلمانية.

وكان قد خرج المئات من أهالي محافظات الوسط وجنوب العراق خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على الواقع الخدمي المتردي في محافظاتهم، على الرغم أنها تعد من المحافظات الغنية بالموارد النفطية.

مذكرات اعتقال بحق الصحفيين

على الرغم من كفالة الدستور العراقي حق الصحفيين في حرية الحصول على المعلومة، ووقوف القوانين العراقية إلى جانب الفرق الإعلامية والصحفية، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية من الاعتداء على الصحفيين بحسب المراقبين.

وكشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير اليوم الأحد، عن إصدار خمسين مذكرة قبض بحق الصحفيين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تغطية التظاهرات.

وأفاد المركز في بيان بتعرض أكثر من 15 صحفيا إلى اعتداءات مختلفة، مشيراً إلى إطلاق سراح أحد الصحفيين بعد اعتقاله خلال التظاهرات التي انطلقت قبل أسبوعين في ست محافظات بجنوب العراق.