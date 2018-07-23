العراق.. اغتيال محامي المتظاهرين المعتقلين في البصرة

اغتال مسلحون مجهولون المحامي جبار الكرم الذي أوكل بالدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في محافظة البصرة العراقية.

وقالت مصادر إن عصابة مجهولة أطلقت النار على سيارته.

وأضافت المصادر، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا المحامي جبار كرم البهادلي في شارع الميثاق بمحافظة البصرة".

من جانبه، استنكر نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم العطبي مقتل المحامي، وطالب الجهات الأمنية بالكشف عن الجناة.

وشهدت البصرة مظاهرات حاشدة ضد الفساد، وفي 17 يوليو الجاري، أظهر فيديو نشره ناشطون في الإنترنت إحراق صور للخميني في شارع حي الزهراء بالمدينة.

كما أحرق المتظاهرون في 14 يوليو مقرات تابعة لأحزاب عراقية موالية لإيران ومدعومة من طهران، منها مقرات كتائب حزب الله ومنازل سياسيين محسوبين على إيران في مدينة النجف.

وأضرم المتظاهرون النار أيضا في مقرات بعض التنظيمات التابعة لميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وألقوا الحجارة على فروع لحزب الدعوة ومنظمة بدر.