تحركات في البصرة لإعلان المحافظة "إقليماً ذاتياً"

كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة #البصرة أنه تم جمع تواقيع قد تمهّد لإعلان المحافظة إقليماً ذاتياً، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسبوعين.

موضوع يهمك أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على متظاهرين في محافظة #البصرة وضربتهم خلال سلسلة من... هيومن رايتس: الأمن العراقي استخدم قوة قاتلة ضد المحتجين العراق

قال رئيس مجلس محافظة البصرة بالوكالة، وليد كيطان، في تصريح لصحيفة "الحياة"، إن المجلس جمع تواقيع 15 من أعضائه من أجل إنشاء إقليم في البصرة، وإن الطلب سيُسلم إلى الحكومة العراقية لأخذ الإجراءات القانونية والدستورية.

وأوضح كيطان أن الدستور العراقي ينص على أن يقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظ طلباً لإنشاء الإقليم، مؤكداً أنه تم جمع أكثر من هذا العدد.

وكان وزير الاتصالات العراقي حسن الراشد قال إن "تحويل البصرة إقليماً يعتبر مشروعاً مهماً، لكنه يتطلب إرادة سياسية".