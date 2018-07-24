هيومن رايتس: الأمن العراقي استخدم قوة قاتلة ضد المحتجين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على متظاهرين في محافظة #البصرة وضربتهم خلال سلسلة من الاحتجاجات هذا الشهر.

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وأكدت المنظمة في تقريرها أن قوات وزارة الداخلية العراقية استخدمت على ما يبدو "القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير ضروري" ضد الاحتجاجات.

وأشارت إلى مقتل 3 متظاهرين وجرح ما لا يقل عن 47 شخصا، من بينهم طفلان أطلقت عليهما النار، وطفل ضُرب بأعقاب البنادق، بحسب تقرير للمنظمة.

وأكدت المنظمة أن قوات الأمن، إضافةً إلى إطلاق الذخيرة الحية، ألقت الحجارة وضربت 47 شخصا على الأقل، من بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده، في حين قام متظاهرون بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة وإطارات السيارات المشتعلة على قوات الأمن.