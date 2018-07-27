رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزامه بمطالب المحتجين

جدد رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، التزامه بتحقيق مطالب المحتجين، مشيراً إلى أن دعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني في هذا الإطار، ستبقى نصب عينه.

السيستاني وعبر ممثله عبد المهدي الكربلائي حثّ الحكومة في خطبة الجمعة على تلبية مطالب المحتجين، داعيا إلى اختيار رئيس للوزراء يتحمل كامل المسؤولية عن أداء الحكومة، وأن يتمتع بالشجاعة والقوة.

وحذر من تنصّل الحكومة من تعهداتها لأن ذلك يدفع العراقيين إلى تطوير أساليبهم الاحتجاجية السلمية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، بتجدد التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات جنوب البلاد، في حين هددت بعض المحافظات بالتظاهر، إذا لم يتم تحسين واقعها

وكانت تنسيقيات التظاهرات قد دعت على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في جمعة الانتفاضة الكبرى للمطالبة بإسقاط النظام والمحاصصة الطائفية.

ويطالب المحتجون الأجهزة الأمنية الوقوف بجانب مطالبهم المشروعة، كذلك دعت تنسيقيات الجنوب المحتجين في #بغداد إلى التظاهر في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تقطنها الطبقة السياسية.