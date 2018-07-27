مقتدى الصدر: كفاكم قمعاً للمتظاهرين

انتقد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الخاص بتويتر، القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات.

وبيّن الصدر في التغريدة، الأساليب المتبعة من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين، من ضرب وغاز وقتل المحتجين، مشيراً إلى أن جميع الأساليب الحكومية لا تستطيع أن تسكت صوت الشعب.

وكتب في تغريدته "كفاكم ظلما للمتظاهرين".

وفي سياق متصل، دعت اللجان التنظيمية والتنسيقيات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، إلى تنظيم تظاهرات مليونية قد تصل إلى مرحلة الاعتصام.

وكان قد نقل مقربون من التيار الصدري، معلومات عن توجيهات صدرت لأتباع التيار للخروج والانضمام للتظاهرات الجارية في بغداد ومحافظات الجنوب والوسط التي تطالب بالخدمات.

وكشفت المصادر أن دعوة مقتدى الصدر للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات بتعليق حواراتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، تعتبر بمثابة ضوء أخضر لمشاركة أتباعه في التظاهرات، ولاسيما ساحة التحرير وسط بغداد، للضغط على الحكومة بشأن التلويح باقتحام المنطقة الخضراء كما فعلوها عام 2016.

أوامر أمنية وعسكرية

كما علمت "العربية.نت" أن هناك أوامر من السلطات الأمنية والعسكرية، لمنع المتظاهرين من الاعتصام، وأن يفضّ ذلك بأي وسيلة، مبيناً أن هناك مخاوف من حدوث حياد مفاجئ من قبل بعض منتسبي قوات عمليات بغداد وألوية 56 و57 المكلفين بأمن المنطقة الخضراء التي تحتوي على المجمع الحكومي، وتعاطف الضباط الكبار مع المتظاهرين في حال حدث اعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وحشدت البصرة، التي انطلقت فيها الشرارة الأولى للمظاهرات منذ بداية يوليو/تموز الجاري، أهاليها لمواصلة الضغط على الحكومة المحلية لتحقيق مطالبهم.

كما دعت اللجان التنظيمية في البصرة خلال بيانٍ، جماهير المحافظة للخروج اليوم بتظاهرة سلمية حاشدة تحت عنوان "جمعة المطالب الاستراتيجية"، والتي من بينها حل مجلس محافظة البصرة، بعد فشل أدائه خلال الأعوام المنصرمة.