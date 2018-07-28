العراق.. عزل مسؤولين بمفوضية الانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات في #العراق، عزل عدد من مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات من مناصبهم، وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية التي صادق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم المفوضية ليث جبر حمزة في بيان، إن القضاة المنتدبين أوعزوا إلى تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي صادق عليها رئيس الوزراء، والتي قضت بعزل مديري مكتب صلاح الدين وكركوك والأنبار.

وأضاف جبر، أن اللجنة أوصت بعزل مديري مكاتب الانتخابات العراقية في كلٍ من الأردن وتركيا، مشيراً إلى أنه تم إحالة عدد منهم إلى القضاء.

وكانت اللجنة الوزارية قد تشكلت من قبل مجلس الوزراء بعد استلامها شكاوى حول نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي، والذي تصدر تحالف سائرون المدعوم من الصدر نتائجها.

يذكر أن مجلس النواب السابق وقبل انتهاء عمره التشريعي أقر قانوناً يخص إعادة العد وفرز الأصوات بعموم المراكز الانتخابية في العراق، بصورة يدوية بعد أن كانت قد أجريت بشكل إلكتروني. كما أقرّ المجلس انتداب 9 قضاة من مجلس القضاء الأعلى للإشراف على عملية إعادة عد وفرز النتائج.

يشار إلى أن القضاة المنتدبين كانوا قد قرروا، عدّ وفرز المراكز والمحطات المطعون بها والتي عليها شكاوى من قبل الأحزاب والكتل المعترضة على النتائج.

وكانت مصادر من داخل المفوضية قد أشارت إلى الانتهاء من عدّ وفرز أكثر من 90% من نتائج الانتخابات بصورة يدوية إلى الآن، والتي في معظمها كانت متطابقة 100%، مشيرة إلى احتمالية تغيير النتائج بنسبة 10% في كل المحطات، والذي لا يعتبر ذات أهمية بالغة.

وتترقب الكتل السياسية النتائج النهائية من العد والفرز، لإعلان التحالفات التي ستكوّن الحكومة المقبلة.