بعد استعجال السيستاني..مشاورات جادة لتشكيل حكومة العراق

استمرت المظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات الأساسية والتنديد بالأحزاب والمسؤولين في #العراق، وهي مشاهد باتت تتكرر في كل جمعة وسط استعدادات أمنية مكثفة، بعضها منع المحتجين من الوصول إلى ساحات التظاهر لكن من دون أي حوادث تذكر.

واحتشد في محافظة البصرة، مهد الاحتجاجات، المئات منددين بما وصفوه بـ"الأحزاب الفاسدة" في البلاد، وسوء الخدمات والبطالة.

وفي بغداد، ترددت في ساحة التحرير شعارات ضد الفساد و#إيران وسط انتشار أمني مكثف.

موضوع يهمك دعا المرجع الشيعي، علي السيستاني، في خطبة الجمعة في كلمة مكتوبة ألقاها عبد المهدي الكربلائي إلى تغيير طريقة التظاهرات... السيستاني: إن لم تستجب حكومة العراق للمحتجين.. سنندم العراق

أما في الناصرية جنوب العراق، فرفع المحتجون لافتات تطالب بتغيير النظام، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات بشكل عاجل.

وتتكرر الشعارات ذاتها في محافظة النجف وذي قار وواسط وكربلاء وميسان.

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية، دعا المرجع الديني الشيعي، آية الله علي السيستاني، إلى الكف عن قمع التظاهرات والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة فورا لمواجهة الفساد وتلبية مطالب المحتجين، محذرا من انقلاب شعبي إذا نكثت الحكومة المقبلة بوعودها.

إلى ذلك، رد رئيس الوزراء حيدر #العبادي على مطالب السيستاني في بيان قال فيه، إن حكومته استجابت لمطالب المتظاهرين وفق الإمكانات المالية المتوفرة، وحسب الأولويات.