العراق.. تظاهرات الجنوب تتحول إلى اعتصامات مفتوحة

تحولت المظاهرات في المحافظات الجنوبية العراقية إلى اعتصامات مفتوحة أمام مقرات الشركات النفطية والحكومات المحلية، للضغط على تنفيذ مطالب المحتجين.

واعتصم المئات قرب موقع البرجسية النفطي في #البصرة ونصبوا الخيام، حيث أصروا على الاستمرار في التظاهر إلى حين تنفيذ مطالبهم.

كما اعتصم آخرون أمام مبنى الحكومة المحلية، داعين إلى توفير المياه والكهرباء، إضافة إلى فتح باب التوظيف والقضاء على الفساد.

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وفي محافظة المثنى، تظاهر نحو ألفي شخص احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم التي وعد بتنفيذها رئيس الحكومة العراقي حيدر #العبادي.

من جهته، قال مدير مكتب حقوق الإنسان في المثنى، إن هناك عدداً من حالات خرق البنود الدستورية الخاصة بحرية الاعتصام والتظاهرات السلمية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه تم رصد إجراءات وحواجز لتقييد حركة المواطنين إلى ساحات الاعتصام التي وصفها بالتعسفية.