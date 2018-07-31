العراق.. "تحالف الصدر" يعلن قرب تشكيل الكتلة الأكبر

أعلن تحالف #سائرون، الذي يحظى بدعم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنه توصل إلى تفاهمات باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم تحالف "سائرون"، قحطان الجبوري في بيان صحافي، إن "التحالف وصل إلى تفاهمات ومعايير باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر، قاطعا في الوقت نفسه شوطا مهما على صعيد إكمال البرنامج الحكومي".

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وأضاف أن "تحالف سائرون، ومن منطلق كونه الفائز الأول في الانتخابات، واصل مشاوراته مع مختلف الكتل والأطراف السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة".

وتابع أن ذلك يأتي "بناءً على دعوة المرجعية (الشيعية علي السيستاني)، وما يتطلبه ذلك من تحديد ملامح الكتلة النيابية الأكبر التي تقع على عاتقها مهمة ترشيح رئيس الوزراء المقبل، وطبقا لبرنامج حكومي يستجيب لكل تطلعات المواطن في البناء والإصلاح والتغيير".

ووفقا لنتائج الانتخابات التي أجريت في12 مايو/ أيار الماضي، حل تحالف "سائرون" في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

وتنتظر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات انتهاء عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين، خلال الأيام القليلة المقبلة، للشروع في مباحثات تشكيل الحكومة.