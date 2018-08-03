محافظات العراق تتأهب لـ"تظاهرة الحقوق" عقب صلاة الجمعة

أفاد مراسل "العربية" في بغداد عن استعداد عدد من المحافظات جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة تحت اسم "تظاهرة الحقوق" وذلك عقب صلاة الجمعة.

التظاهرات التي تأتي تزامناً مع ارتفاع وتيرة الغضب في الشارع العراقي نظمت بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل التيار المدني وعدد من المنظمات المدنية، كما من المتوقع أن يشارك فيها المئات من الناشطين إلى جانب شيوخ العشائر.

وكان رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد شددا على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين.

وناقش الجبوري والحكيم مستجدات الأوضاع وأهمية استمرار الحوار للاتفاق حول رؤية مشتركة لتشكيل حكومة قوية، واتفقا على ضرورة التركيز على ملف الخدمات والاقتصاد والتنمية والاستثمار.

يأتي ذلك فيما تجددت الاحتجاجات في البصرة أمس الخميس أمام حقل غرب القرنة وحقول البرجسية، وقطع محتجون عدداً من الطرق الرئيسية، فيما أظهرت صور تداولها ناشطون محاولة قوات سوات دهس المحتجين أمام حقل البرجسية النفطي في قضاء الزبير.