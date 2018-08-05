العراق.. هذا هو مرشح "الوطني الكردستاني" للرئاسة

أعلن #حزب_الاتحاد_الوطني_الكردستاني، السبت، عن ترشيحه #محمد_صابر_إسماعيل لمنصب #رئاسة الجمهورية للفترة المقبلة.

وقال عضو برلمان إقليم #كردستان #العراق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عزت صابر، إنه تم ترشيح محمد صابر إسماعيل من قبل المجلس المركزي للاتحاد الوطني وبشكل رسمي لمنصب رئيس جمهورية العراق بتاريخ الـ27 من أيار/مايو الماضي.

وأعرب صابر عن اطمئنانه لترشيح محمد صابر إسماعيل من قبل المجلس القيادي للاتحاد الوطني، لمنصب رئاسة الجمهورية في حال كان المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد أن قضى 56 عاما من النضال السياسي والدبلوماسي من أجل الكرد وكردستان.

ويشار إلى أن محمد صابر متزوج من أخت هيرو إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس الراحل جلال الطالباني.

وفي ذات السياق، أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، حاكم قادر حمه، أن اسم محمد صابر تم ترشيحه من قبل المجلس المركزي للحزب، وسيتم البت بهذا الأمر رسمياً من قبل الهيئة القيادية للحزب بعد التشاورات اللازمة، مشيراً إلى عدم اتخاذ القرار بهذا الصدد إلى الآن.

ويتم اختيار مرشح رئاسة الجمهورية بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لاختيار الكابينة الحكومية.

وقد شغل هذا المنصب منذ تغيير النظام، ثلاثة رؤساء للجمهورية، كان أولهم الشيخ غازي عجيل الياور، ثم أعقبه في المنصب الراحل جلال الطالباني كأول رئيس كردي منذ نشأة الأنظمة السياسية في العراق، ثم تلاه الرئيس فؤاد معصوم (80 عاما).

ولا تزال الكتل السياسية في العراق تحاول التوصل للصيغة النهائية بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي، والتي كانت قد طعنت عدة جهات سياسية في صحة نتائجها.