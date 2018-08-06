العراق.. حكم بالمؤبد لفرنسي وألمانية ينتميان لداعش

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش. ويمكن الطعن على الحكم.

وقال القاضي بعد تلاوة القرار في المحكمة الجنائية المركزية، إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عاما) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عاما) أدينا بالانتماء للتنظيم الإرهابي.

واستجوب القاضي على مدى نصف ساعة غيبودج والذي كان يرتدي بزة السجن البنية.

ونفى غيبودج جميع التهم المنسوبة اليه، وقال باللغة الفرنسية، "وقعت أعترافا باللغة العربية دون أن أعرف ما هو مكتوب فيه".

وأضاف "لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن أبني الأكبر نبيل (25 عاما) قد توجه الى سوريا. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا".

وغادر غيبودج مع زوجته وأطفاله إلى تركيا ثم أنتقل إلى سوريا قبل أن يعتقل في العراق.

اغتصاب من مجموعة مسلحة

من جانبها، قالت نادية متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها توجهت إلى تركيا وانتقلت بعدها إلى سوريا ثم العراق مع شقيقتها المعاقة التي قتلت في ضربة جوية وأمها وابنتها يمامة.

بدوره، قال محاميها إنها كانت قاصراً في ذلك الوقت، وإن زواجها من أحد المتطرفين كان "اغتصاباً أرتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً صادر عن شخص بالغ في كامل وعيه".

"هربت من رجال داعش"

وقالت هذه الشابة التي تخلى عنها زوجها ، وهو عضو في تنظيم داعش في سوريا، انها توجهت إلى العراق "للهرب من رجال تنظيم داعش".

والألمانية هي ابنة لمياء ك.، التي حكم عليها في كانون الثاني/يناير 2018، بعقوبة الإعدام وخففت بعدها في نيسان/ابريل إلى السجن المؤبد لعشرين عاما.

وصدر حكم في السابق على هيرمان بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة.

وحضر موظفون ومترجمون من سفارتي البلدين جلسة المحكمة.

وأدين الفرنسي لحسن غيبودج والألمانية نادية، خلال جلستي استماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهما أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.

ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم.

وألقي القبض على كثير من هؤلاء مع سقوط معاقل التنظيم في البلاد ومن بينهم مئات الأجانب.



وصدرت أحكام بالإعدام على نحو 20 امرأة أجنبية بينهن نساء من تركيا وألمانيا وأذربيجان.