العراق.. انفجاران لمخازن أسلحة يهزان كربلاء والسليمانية

أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في منطقة "العطيشي"، على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء.

وتابعت المصادر أن الانفجار حصل في مخازن أسلحة تعود لفرقة العباس القتالية، مبينة بأنه كان نتيجة سوء التخزين، وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب المصادر الرسمية من كربلاء، فإن هناك خمسة جرحى تم تسجيلهم في طوارئ المستشفى العام، فيما لم تسجل أية خسائر مادية للمدنيين.

وهزت أصوات الانفجار المناطق المجاورة للمنطقة التي تتسم بطابع زراعي، وشب حريق داخل مقر الفرقة، أدى إلى انفجار الأسلحة القريبة منه.

وكانت قد تشكلت فرقة العباس القتالية التابعة لوكيل السيستاني أحمد الصافي، بعد صدور فتوى السيستاني لمحاربة داعش.

من جهة أخرى، كشفت مصادر من محافظة السليمانية، عن انفجار هزّ المحافظة صباح الأحد، دون أي خسائر تذكر.

وأضافت المصادر، أن الانفجار حدث في مخازن أسلحة بيشمركة الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مبيناً أن الدلالات تشير إلى أن الانفجار حدث نتيجة تماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق في المخازن.

وسجّل العراق منذ بداية الصيف العديد من الانفجارات في مخازن الأسلحة في العديد من المحافظات، والذي يدل على انتشار الأسلحة بين الميليشيات والمجاميع المسلحة، التي لم تقم بأخذ كافة الاحتياطات الأمنية لتخزين السلاح.