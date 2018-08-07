بسبب تقليله من حظوظ العامري.. "الفتح" يطرد أحد قياداته

أعلن تحالف الفتح العراقي، بزعامة هادي العامري الذي يقود ميليشيات بدر المدعومة من إيران، براءته من القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي ومنظمة بدر، كريم النوري، بعد تصريحاته التي قللت من حظوظ العامري في تولي منصب رئاسة الوزراء.

وقال التحالف في بيان صدر عنه مساء أمس، إن دور كريم النوري الناطق السابق باسم الحشد الشعبي، انتهى داخل التحالف وليس له أي منصب قيادي.

وأضاف البيان أن آراء النوري شخصية ومتخبطة ومدفوعة الثمن، ولا تعبر عن أحد في تحالف الفتح أو منظمة بدر، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع "النوري"، وعدم منحه صفة قيادي في الحشد الشعبي.

وكان النوري قد صرّح لإحدى وسائل الإعلام، بأن شروط مرجعية السيستاني لمن يتسلم رئاسة الوزراء وشروط مقتدى الصدر الأربعين، قللت من حظوظ زعيم تحالف الفتح هادي العامري لتولي هذا المنصب.

وأضاف النوري، أستطيع القول إن كل تلك الشروط قللت من حظوظ العامري، بينما زادت قليلاً من حظوظ حيدر العبادي لتولي الحكومة لولاية ثانية، عكس ما يشاع في الإعلام.

قيادي في منظمة بدر

يشار إلى أن النوري يقدم في الإعلام العراقي والوسط السياسي على أنه قيادي في منظمة بدر التي تأسست في إيران، وقد اشتهر بعد تسلمه منصب المتحدث باسم "الحشد الشعبي" عام 2014.

وكان النوري قد ترشح للانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي عن قائمة الفتح برئاسة هادي العامري، إلا أنه لم يحالفه الحظ في كسب الأصوات الكافية التي تمكنه من الوصول إلى مجلس النواب.

وفي ردّ على بيان تحالف الفتح، أعلن "النوري" أنه ليس مدفوع الثمن، مشيراً إلى أنه سيقاضي من يحرض من وصفهم بـ"المستهترين" على استهدافه، وذلك بعد صدور بيان من تحالف الفتح يشير إلى أنه لا يمثله بعد الآن.

"الوقوف مع الشعب يعتبر شرفاً"

وتابع النوري في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الذي يتجاهل إرادة الشعب، وينهمك بالمصالح الحزبية، وينوي فرض إرادته على الشعب هو مدفوع الثمن ولست أنا، مبيناً أن الوقوف مع الشعب يعتبر شرفاً، وأنه لن يتخلى عن ذلك.

واعتبر النوري أن بيان تحالف الفتح الذي اعتبره مدفوع الثمن وسام شرف وفخر، مبيناً أنه لن يبيع وطنه من أجل المناصب، وأنه سيقاضي كل من يحرض الآخرين عليه لاستهدافه.

وأضاف النوري أن مفهوم الحزم والقوة والشجاعة، إذا ما لم يكن مقروناً بالحكمة، يمكن أن يتحول إلى ديكتاتورية وتسلط، بينما الحكمة مع القوة والحزم يمكن أن تنتج رئيس وزراء قادرا على مواجهة المشكلات التي يعاني منها البلد.

وأوضح النوري أن العبادي هو أكثر من يتحلى بمثل هذه المواصفات تقريباً، إضافة إلى الرضا الإقليمي والدولي عليه، وهو ما يجعله يبقى رقماً صعباً حتى مع وجود منافسين أقوياء داخل البيت الشيعي، مثل العامري وطارق نجم.

وتستمر المحادثات بين الأطراف السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستقوم بتسمية رئيس الحكومة المقبل.