العراق.. تصدّع في ائتلاف العبادي يعيد العامري للواجهة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء، ظهور تصدّع مفاجئ في ائتلاف النصر، وذلك بعد يوم واحد من إعلان التحالف تمسكه بحيدر #العبادي كمرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكرت المصادر أن بيان ائتلاف النصر الجديد أيد أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء، رافضاً استبعاد أي طرف معني، معيداً بذلك العامري للواجهة.

كما أكدت أنه في الوقت الذي يبدو فيه العامري مرشح الفتح الوحيد، فإن له منافسين من أقرب حليف له، وهو ائتلاف دولة القانون، حيث يتم زج اسم طارق نجم، بوصفه أحد مرشحي التسوية المحتملين.

وأضافت أن التنافس بين العبادي والعامري داخل البيت الشيعي ترك المجال أمام ما يسمى الفضاء الوطني، الكرد والسنة الذين يفرضون شروطهم للانضمام إلى أحد التحالفين لتكوين الكتلة الأكبر.

ونشر، الثلاثاء، بيان يحمل تواقيع حزب "عطاء" بزعامة مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الذي أعلن الاثنين انسحابه من سباق رئاسة الوزراء لصالح العبادي، و"بيارق الخير"، الذي يقوده وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، فضلاً عن الحزب الإسلامي.

وجاء في البيان أنه "حرصاً على وحدة العراق وسيادته واستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا بالإسراع بتشكيل الحكومة القادمة، ترى قيادات من ائتلاف النصر أنها مع أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء"، رافضاً "استبعاد أي طرف معني بذلك وستطلب هذه القيادات اجتماعاً لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن".