هذا هو موقف العراق من العقوبات الأميركية ضد إيران

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي، أن الحكومة العراقية لن تتفاعل مع العقوبات الأميركية على إيران، لكن مصالح البلد أولى.

وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي عقد أمس الثلاثاء، بيّن العبادي موقف الحكومة العراقية ضد العقوبات الاقتصادية على إيران، مبيناً أن رؤية الحكومة العراقية إزاء هذا الموقف أتت نتيجة التجربة العراقية في عقد التسعينيات، عند ما تضرر الشعب العراقي من العقوبات التي استمرت لنحو 13 عاماً.

وأضاف العبادي أن العقوبات الاقتصادية على البلدان لا تضعف الحكومات والأنظمة السياسية بل تضعف الشعوب.

ودخلت العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني حيز التنفيذ منذ يوم أمس الثلاثاء، بعد إعلان انسحاب أميركا من الاتفاقية النووية بين إيران والدول العظمى.

وبموجب هذه العقوبات ستمنع إيران من التعامل بالدولار الأميركي في تجارتها الخارجية، بما في ذلك التعامل النفطي الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسياً لإيران.

كما أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

وأردف العبادي: إننا لا نتفاعل ولا نتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد إيران، لكننا سنلتزم بها، لأننا لا نريد أن نعرّض مصالح العراق للخطر.

وفي إشارة إلى دور العراق في مساعدة إيران، لدعم الحركات والميليشيات الموالية لها في الوطن العربي، قال العبادي: نحن نقف مع المظلومين والمستضعفين، ولكن مسؤوليتنا أمام الله هي رعاية شعبنا.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، حسن العارضي لـ"العربية.نت": "إن القرار الأميركي سيحدّ من تحركات ميليشيات الحشد الشعبي، إذ سيتوقف التمويل المالي والدعم اللوجستي لهذه الفصائل".

وأضاف العارضي أن موقف العبادي سليم جداً إزاء العقوبات الأميركية التي تحاول أن تحافظ على المصالح العراقية، مشيراً إلى أن العبادي أغلق الباب بوجه الدعوات الإيرانية لدعم ميليشياتها المنتشرة في العراق وسوريا واليمن والبحرين، عندما ذكر أن مصالح شعبنا أولى من دعم "المستضعفين" في العالم، التعبير الذي تستخدمه إيران بشأن كل الحركات التمردية في العالم.