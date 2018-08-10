العراق.. تجدد التظاهرات ببغداد رغم انتهاء الفرز اليدوي

تتجدد التظاهرات الموحدة، اليوم الجمعة، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاً على غياب الخدمات وفرص العمل، والمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي هذا بعد ساعات من اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نتائج العد والفرز اليدويين متطابقة مع النتائج الأولية حيث احتفظ تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بصدارة الانتخابات البرلمانية.

هذا واتخذت محافظات البصرة وذي قار والنجف والديوانية وكربلاء وبابل إلى جانب العاصمة بغداد، من يوم الجمعة موعداً للخروج في تظاهرات أمام مقار الحكومات المحلية وفي الساحات العامة، إلى جانب استمرار الاعتصام في بعض أقضية ونواحي الجنوب العراقي.

شعارات المتظاهرين التي تركزت منذ أكثر من شهر على توفير الخدمات، صارت تطالب أيضاً بحل مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) ومحاسبة الفاسدين وتعديل الدستور.

هذا وتشهد المدن المحتجة إجراءات أمنية مشددة، تقطع على إثرها الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة.