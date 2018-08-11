العراق.. مقتل خمسة من عائلة واحدة بهجوم داعشي

أعلنت الشرطة العراقية السبت مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم #داعش على حاجز تفتيش في قرية شمال مدينة تكريت الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد.

وقال ضابط في الشرطة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته إن "عناصر داعش تسللوا عبر جبال حمرين وعبروا نهر دجلة بعد منتصف ليل الجمعة السبت وهاجموا حاجزا للتفتيش تابعا للحشد العشائري في قرية البوجواري شمال مدينة بيجي".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر"، موضحا أن "المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة".

وفقد تنظيم داعش السيطرة جميع المدن في العراق لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية وزراعية خصوصا في منطقة جبال حمرين الوعرة ويقوم بهجمات بين فترة وأخرى.