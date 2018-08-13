العبادي: ملتزمون بعدم استخدام الدولار بتعاملات إيران

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الاثنين إن حكومته ملتزمة فقط بعدم التعامل بالدولار في تبادلاتها مع إيران وليس بكل العقوبات الأميركية على طهران.

ونقل التلفزيون الحكومي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي‭ ‬"التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأميركية".

ويتناقض تصريحه هذا مع آخر أدلى به الأسبوع الماضي عندما قال إن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه مما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع إيران ومن طهران نفسها.