شاهد كيف تستغل فضائية ممولة إيرانياً تظاهرات العراق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مراسل فضائية "الأيام" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق والممولة من إيران، يطلب من المتظاهرين أن يهتفوا بشعارات ضد الولايات المتحدة بدلاً من مطالباتهم المشروعة التي يحتجون عليها، "فقط أمام الكاميرا".

ورفض المحتجون في محافظة النجف الحديث، مؤكدين أن التظاهرات تستهدف إبعاد الفاسدين وتحقيق فرص العمل والخدمات، وأنها مطالب عراقية بحتة.

كما دعوه إلى عدم استغلال الظروف وتصوير المظاهرات على أنها خرجت للتنديد بقرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الذي التزم بالعقوبات الأميركية على إيران.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على طهران، الأسبوع الماضي، على خلفية نشاطاتها النووية.

من جهته، استنكر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق، الشيخ جلال الدين الصغير، موقف العبادي حول العقوبات الأميركية، مطالباً الحكومة العراقية بتسديد الغرامات الناتجة عن حرب الثماني سنوات بين نظام صدام حسين وإيران.

ويأتي موقف المجلس الأعلى الإسلامي في العراق متناغماً مع مواقف الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران، وذلك بسبب "مخاوف" من انقطاع تمويل أنشطتهم السياسية والعسكرية والتجارية، وفق مراقبين.