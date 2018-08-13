العراق.. إجراء انتخابات برلمان كردستان في 30 سبتمبر

أعلنت المفوضية العلیا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق عن موعد بدء الحملة لانتخابات برلمان كردستان المزمع إجراؤها في 30 شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان أن الحملات الانتخابية للقوائم والكتل المشاركة ستبدأ في الساعة 12 ليلاً من الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر إلى 8 صباحاً من يوم 28 من الشهر نفسه.

ودعا البيان جميع القوائم المشاركة في الانتخابات إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية الصادرة عن المفوضية.

وكانت مفوضية انتخابات الإقليم قد أنهت فترة استلامها قوائم أسماء المرشحين لانتخابات برلمان كردستان في 29 يوليو/تموز الماضي، بتسجيلها 29 كياناً وقائمة للدورة الخامسة لانتخابات برلمان الإقليم.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انتهاء سيطرة "داعش" على الموصل والمحافظات المحاذية، كما أنها الأولى منذ إجراء سلطات الإقليم الاستفتاء على استقلال الإقليم من العراق.

من جهتها، أكدت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ، في تصريح صحافي، أن الأحزاب الكردية في الإقليم اتفقت على أن يكون 30 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية رغم وجود اعتراضات سابقة من بعض الأحزاب.

وأضافت: "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ليس لدينا مانع من إجرائها الشهر المقبل أو بعد ذلك، المهم أن تكون انتخابات نزيهة وتخدم مصلحة الشعب الكردستاني"، مشيرة إلى أنها ستجرى وفق نظام العد والفرز اليدوي.

وكانت الأيام السابقة شهدت خلافات في إقليم كردستان بين بعض الأحزاب الكردية حول موعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم.