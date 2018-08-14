الكويت ترسل محطات تحلية مياه إلى العراق

أرسلت الكويت بتوجيه من أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، محطات لتحلية المياه إلى العراق بعد إرسالها مولدات توليد الطاقة الكهربائية سابقا.

وسلمت الكويت، الاثنين، أربع وحدات لتحلية المياه لوزارة الموارد المائية، وذلك في إطار تقديم الدعم للعراق.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، فإن وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي محمد بو شهري، أوضح أن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات تصل إلى مليون غالون إمبراطوري باليوم.

وأشار بوشهري إلى أن المحطات تم تسليمها، الاثنين، عبر الحدود الكويتية العراقية، حيث قام وفد فني من وزارة الكهرباء والماء الكويتية، بتسليم هذه الوحدات إلى المسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية وبحضور قنصل عام الكويت في البصرة يوسف الصباغ.

وتشهد محافظة البصرة، مظاهرات شعبية اندلعت منذ الرابع عشر من يوليو/ تموز الماضي، احتجاجاً على سوء الخدمات الأساسية من انقطاع مستمر في الكهرباء، وارتفاع ملوحة المياه الشرب.

يذكر أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية قد أرسلت الشهر الماضي سبعة عشر مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلوواط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها محافظة البصرة.

من جهته، أعلن مدير دائرة ماء البصرة الذي مثّل وزارة الموارد المائية العراقية، عبد الجبار حنون لاستلام المحطات، أنها ستخدم القرى والأرياف والمناطق النائية التي تعاني أزمة ملوحة وشحا في المياه.

وقال القنصل الكويتي العام في محافظة البصرة، يوسف الصباغ في بيان أصدرته القنصلية، إن هذه المحطات جاءت لتخفيف جزء من أزمة المياه الحاصلة في العراق.

وأضاف الصباغ أن هذه الوحدات تأتي استمراراً لسلسلة الدعم المقدم من حكومة الكويت للشعب العراقي الذي نرتبط به بعلاقات وطيدة مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين.

بدوره، أعرب ممثل حكومة البصرة المحلية مدير ناحية سفوان، طالب الحصونة، عن شكره لحكومة الكويت لما تقدمه من دعم مستمر إلى العراق وآخره وصول محطات التحلية التي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توفير المياه الصالحة للشرب، خصوصا في مناطق جنوب البلاد.