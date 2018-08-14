بغداد.. مقتل 3 وجرح 4 في انفجار بمدينة الصدر

قُتل ثلاثة عراقيين وجرح أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار في إحدى "البسطات" في منطقة سوق مريدي في #مدينة_الصدر ببغداد، حسب ما أعلنته قيادة عمليات بغداد في بيان.

وأضافت قيادة العمليات أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما التحقيق جارٍ لمعرفة "ملابسات الحادث".

موضوع يهمك بذل شاب عراقي حياته ثمناً لأهم عملية اختراق تستهدف تنظيم #داعش ونجح في إنقاذ أرواح آلاف المدنيين من أبناء شعبه بعد أن... هكذا اخترق أهم "عميل عراقي" صفوف داعش العراق

يذكر أن قيادة عمليات بغداد نفذت أكثر من حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في منطقة "سوق مريدي" وغيرها من مناطق #بغداد. وأكدت على ضرورة تبليغ القوات الأمنية عن الأجسام الغريبة والعناصر المشبوهة التي "تنتهز الفرص للمتاجرة بالأسلحة غير المرخصة"، بحسب بيان قيادة عمليات بغداد.

وفي وقت سابق، كانت الشرطة العراقية قد أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار قنبلة في سوق مريدي المزدحم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار. وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن من المرجح أن يشن التنظيم هجمات بعد انهياره وإخراج مقاتليه من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في العراق.