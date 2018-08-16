احتجاجات العراق.. اشتباكات في البصرة بعد مقتل متظاهر

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في #العراق، الأربعاء، عن تلقيها نبأ وفاة أحد المتظاهرين الذي كان قد اعتصم بالقرب من حقل القرنة، متأثراً بإصابته الثلاثاء.

وكانت مصادر محلية، نقلت ظهر الأربعاء، وفاة الشاب "حارث نعمة"، متأثراً بإصابته بمنطقة الرأس، خلال حادثة فض اعتصام حقل غرب القرنة.

وبينت المصادر أن عدد إصابات المتظاهرين فاقت العشرين شخصاً، إثر الاشتباكات مع القوات الأمنية في طريق الشركات النفطية شمال محافظة البصرة.

وكان العشرات من المتظاهرين من أهالي البصرة، قد قاموا بنصب خيم الاعتصام بالقرب من حقل القرنة 2 شمال محافظة البصرة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

ويشار إلى أن منذ 14 يوليو/ تموز، اندلعت المظاهرات في محافظة البصرة، والتي انتقلت إلى باقي محافظات الوسط وجنوب العراق.

وفي ذات السياق، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مقتل المتظاهر "حارث" خلال فض الاعتصام بالقوة في ناحية الهوير بالبصرة، مشيراً إلى أن المتظاهر قتل بعد تعرضه للضرب بالهراوات أثناء فض الاعتصام على يد القوات الأمنية.

وكانت مصادر أمنية نقلت لـ"العربية.نت"، أن عدداً من المتظاهرين قد أصيبوا بطلقات نارية إثر اشتباكات مع القوات الأمنية، لمنعهم من الاعتصام بمنطقة الهوير، في طريق الشركات النفطية شمال محافظة البصرة.

وبحسب المصادر المحلية، فإنه عقب وفاة الشاب "حارث" استمرت المناوشات بين محتجين على مقتل المتظاهر، والقوة الأمنية التي تواجدت في موقع الحادث.

كما وأشارت المصادر إلى أن عشائر ناحية الهوير شمال البصرة، أمهلوا قوات سوات 12 ساعة للانسحاب من الناحية والإفراج عن المعتقلين، فيما فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال في الناحية.

كما ونقلت المصادر أن هناك قوة أمنية كبيرة وصلت لموقع الحادث، لفض الاحتجاجات والاعتصامات ومنع التجمعات.