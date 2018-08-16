العراق يعدم 6 مدانين بالإرهاب بينهم سوري

نفذت السلطات العراقية حكم #الإعدام خلال الأسبوع الجاري بحق ستة متطرفين دينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب بيان لوزارة العدل، الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذا الأسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي".

وأضافت أن "التنفيذ جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الإجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الأحكام حسب القانون".

وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن قضايا هؤلاء تتعلق بالإرهاب وصدرت بحقهم أحكام وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر طبي في مدينة #الناصرية حيث السجن الذي تنفذ فيه أحكام الإعدام، إن بين المدانين شخصا يحمل الجنسية السورية.

وكانت السلطات نفذت في حزيران/يونيو الماضي حكم الإعدام بحق 13 متطرفا مدانا، بناء على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقضت محاكم #بغداد منذ بداية العام الحالي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة بحق أكثر من 300 من المسلحين الأجانب، غالبيتهم نساء من #تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين متطرفين ما زالوا كامنين على طول الحدود السهلة الاختراق بين العراق و #سوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.