العراق يقصف غرفة عمليات لتنظيم داعش داخل سوريا

أعلن الجيش العراقي في بيان أن الطائرات العراقية دمرت غرفة عمليات تابعة لتنظيم #داعش داخل #سوريا في غارة جوية قتلت عددا من المسلحين الذين كانوا يخططون لشن هجمات في #العراق.

وقال البيان: "بحسب المعلومات الاستخبارية كان هؤلاء الإرهابيون الذين تم قتلهم يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق".

وأضاف البيان أن طائرات من طراز (إف-16) قصفت "غرفة عمليات" كان أعضاء التنظيم يجتمعون بها.

وألحق العراق هزيمة بتنظيم داعش، الذي كان يحتل في وقت ما ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال يشكل تهديدا على طول الحدود مع سوريا.

وشن الجيش العراقي عدة ضربات جوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة رئيس النظام السوري بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد.

ويتمتع العراق بعلاقات طيبة مع إيران وروسيا، وهما الداعمان الأساسيان للأسد. وتحظى بغداد أيضا بدعم قوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتصارا نهائيا على تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول، لكن التنظيم لا يزال يعمل من جيوب على طول الحدود مع سوريا ومن منطقة جبلية وعرة في شمال العراق.

ولا يزال التنظيم ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق بعد أن اضطر للتخلي عن هدفه بإنشاء دولة خلافة على أراض بالعراق وسوريا.