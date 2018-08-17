وفاة "باربي العراق" بظروف غامضة

أعلن مصدر في وزارة الصحة العراقية نبأ وفاة خبيرة التجميل العراقية، رفيف الياسري، بظروف غامضة في أحد مستشفيات العاصمة بغداد مساء الخميس.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن الياسري أو كما يلقبها العراقيون "باربي العراق" نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وهي متوفية، مبيناً أنه تم نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي على الفور، لإكمال إجراء التشريح ومعرفة أسباب الوفاة.

وقال البدر: "ننتظر تقرير الطب العدلي لشرح حالة الوفاة، الذي من المتوقع أن يصدر في 8 إلى 10 أيام".

وكانت مصادر إعلامية محلية قد أشارت إلى أن رفيف الياسري وجدت متوفية في منزلها بظروف غامضة، وكانت قد تقيأت دماً.

وتملك الياسري، البالغة 33 عاماً، مركز تجميل في بغداد، يحمل اسم "باربي". كما لديها الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعُرفت بتقديم العلاج التجميلي للمرضى ذوي الدخل المحدود مجاناً.

كذلك تم تكريمها في آذار/مارس الماضي، كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام.