فالح الفياض.. "مرشح الحشد" المحتمل لخلافة العبادي 

كشفت مصادر خاصة قريبة من عملية تشكيل الحكومة العراقية، عن طرح اسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي يتقلد منصب رئاسة "هيئة الحشد الشعبي"، كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

الفياض الذي ينتمي إلى حزب الدعوة، شغل منصب مستشار الأمن الوطني منذ عام 2011 خلفاً لصفاء الشيخ، وعلى رغم المنع القانوني، إلا أن الفياض قام بتأسيس "حركة عطاء" ليدخل حلبة المنافسة الانتخابية في أيار/مايو الماضي.

تأتي تسريبات ترشيح الفياض متزامنة مع أنباء إقالته من رئاسة جهاز الأمن الوطني، إلى جانب بقائه في منصب بهيئة الحشد الشعبي.

يشار إلى أن جهاز الأمن الوطني وعلى رغم من حساسيته، ألا أنه تعرض إلى حملة اختراق كبيرة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قبيل انتخابات عام 2010، من خلال تعيينات خُصصت لعشيرة المالكي والفياض وهادي العامري (رئيس منظمة بدر)، وأتباعهم في الأحزاب، خلال أعوام 2011 و2012.

وكان العبادي في احتفالية "النصر على داعش" التي أقيمت بمقر جهاز الأمن الوطني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قد بيّن امتعاضه من تحويل "الجهاز" إلى مديرية عشائرية ومذهبية، ودعا إلى إبعاد الأجهزة الأمنية من التحزب السياسي والمذهبي والعشائري.

وأشارت مصادر خاصة إلى أن الخلافات بين العبادي والفياض قد تقود إلى إحداث زلزال في تحالف النصر بزعامة العبادي الذي حصل على 42 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبيّنت المصادر أن العبادي سيخسر نحو 30 مقعداً من ائتلافه، في حال انسحاب جماعي، بقيادة فالح الفياض والذي يترأس تكتل "عطاء" المنضوي في قائمة النصر، إضافة إلى نواب ينتمون لحزب الفضيلة وآخرين.

وبحسب المصادر فإن النواب المنسحبين، سيلتحقون بالمساعي التي يقودها رئيس وزراء السابق نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر.

يذكر أن المالكي اجتمع الخميس بفالح الفياض لبحث الخارطة السياسية المقبلة، وترشيحه لرئاسة وزراء الحكومة المقبلة من قبل تحالفي الفتح ودولة القانون.

وكان مكتب المالكي أعلن في بيان أصدره مساء الخميس، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل رئيسي تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس حركة عطاء فالح الفياض، وبحث معهما مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية.

وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا ضرورة الانتقال السريع للبدء في تنفيذ الخطوات الدستورية وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية، بحسب البيان.