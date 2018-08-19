التحالف الدولي: القوات الأميركية باقية في العراق

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الأحد، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الضرورة.

وتابع "القوات ستبقى للمساعدة في تحقيق الاستقرار بعد هزيمة تنظيم داعش".

وأضاف الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحفي بأبوظبي "سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزيمة داعش عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود‭ ‬ تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت السلطات العراقية "النصر" على تنظيم #داعش.

وكان لدى الولايات المتحدة أكثر من 5500 جندي في العراق وقت ذروة معركة #الموصل في يوليو عام 2017 أي ما يمثل نصف قوات #التحالف_الدولي في البلاد.

في المقابل، رفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات.

وأضاف "استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية".