العراق.. الحكم بإعدام 14 مداناً بمجزرة سبايكر

قالت لجنة حكومية معنية بملف مجزرة سبايكر، الأحد، إن القضاء العراقي حكم بإعدام 14 مداناً في المجزرة التي وقعت عام 2014 عند اجتياح تنظيم داعش محافظة صلاح الدين (شمالا) وراح ضحيتها نحو 1700 جندي.

وأوضح رئيس اللجنة معين الكاظمي، في بيان، أن القضاء العراقي حكم بالإعدام على 14 متهماً رئيسياً في مجزرة سبايكر.

وأضاف الكاظمي أنه جرى محكامة المتهمين وفق مواد قوانين مكافحة الإرهاب.

وأشار الى أن ذوي ضحايا مجزرة سبايكر ثمنوا أداء القضاء العراقي لإنصافهم بالحكم، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ الحكم بأقرب وقت.

وحكم اليوم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

وحسب الحكومة العراقية فإن تنظيم داعش أعدم رميا بالرصاص نحو 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم سبايكر في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو 2014، في واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم التي امتدت حتى أواخر العام الماضي.

ونفذت السلطات العراقية في 21 أغسطس الماضي، حكم الإعدام بحق 36 مداناً بارتكاب المجزرة داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.