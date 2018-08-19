العراق.. المحكمة العليا تصادق على نتائج انتخابات مايو

أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، في بيان رسمي، أن المحكمة صادقت على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي.

وقال المتحدث في بيان إن المحكمة عقدت جلستها صباح اليوم الأحد بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأضاف: دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء.

وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. وهذه المصادقة ستدفع بتشكيل الحكومة من خلال إعلان تحالفات الكتل السياسية.