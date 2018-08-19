مطالبة إيرانية للعراق بدفع تعويضات عن حرب الخليج الأولى

طالب مسؤولون إيرانيون العراق بدفع تعويضات باهظة عن الحرب التي خاضها مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي والتي استمرت لثمانية أعوام.

فبعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي، الذي أعلن فيها التزامه بالعقوبات الأميركية تجاه إيران، انطلقت دعاوى من طهران تطالب العراق بدفع تعويضات عن حرب الخليج الأولى.

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت بيشة، شدد على وجوب دفع العراق تعويضات الحرب لإيران، وبيّن أن مسؤولين عراقيين لم يرفضوا ذلك بشكل قاطع.

التعويضات التي طالب بها حشمت بيشه وبعض المسؤولين في البرلمان الإيراني، تقدر بنحو تريليون و100 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ميزانيات العراق منذ عام 2003 حتى اليوم.

المطالبون بدفع العراق تعويضات الحرب لإيران يحاولون الاعتماد على ملحق بالقرار الأممي رقم 598 الذي صدر عام 1991، والذي حمّل نظام صدام حسين مسؤولية البداية في الحرب، لكنه لم ينص على دفع العراق لأي مبالغ لإيران.

الدعاوى الإيرانية أثارت موجة غضب ومخاوف العديد في العراق من أن تأتي حكومة تعترف بالمطالب الإيرانية وتزيد من حجم المعاناة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.