التحالف الدولي: البغدادي موجود لكنه دون قدرة قيادية

قال المتحدث الرسمي باسم #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش الإرهابي الكولونيل شون رايان إن قواته باقية في العراق بناء على دعوته.

وأكد رايان في مقابلة له مع قناة "الحدث" أنه لا شك في أن هناك وجودا إيرانيا في العراق، لكنه لا يؤثر على عمله.

وأضاف رايان أن #داعش خصم صعب وإن قلت أعداده كثيرا، مؤكدا أن التحالف سيواصل محاربته.

وأشار إلى أن الوضع السياسي في العراق صعب حاليا، موضحا أن التحالف يأخذ أي تهديدات على محمل الجد، لكن هدفه هو محاربة داعش.

وأوضح رايان إلى أن القوات الكردية تابعة للقوات العراقية، وأن #التحالف يتعامل معهم عبر الحكومة المركزية.

إلا أنه نوّه إلى أن العراق يجب أن يكون واحدا رغم الاختلافات التي يشهدها.

أما عن البغدادي، فتوقع رايان أن زعيم داعش يمكن أن يكون في أي مكان، لكنه لا يمتلك أي قدرة قيادية.

وبالنسبة للوضع في سوريا، أوضح رايان أنه مختلف عن العراق، نظرا لشدة التعقيدات فيه.