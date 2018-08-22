العراق.. "سرايا السلام" تنفي الانسحاب من سامراء

أكد المتحدث الرسمي باسم سرايا السلام صفاء التميمي تواجد كافة الألوية التابعة لقوات سرايا السلام في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقال التميمي في حديث لـ"العربية.نت" إن جميع الألوية العسكرية التابعة للسرايا، متواجدة لحفظ أمن المدينة، نافياً الأنباء التي تحدثت عن انسحابها نحو بغداد.

وتشهد محافظة صلاح الدين خروقات أمنية متكررة بعد تطهيرها من تنظيم داعش، كان آخرها يوم الثلاثاء في مدينة تكريت، مركز المحافظة، عندما لقي 6 من الحشد العشائري حتفهم، على إثر تفجير انتحاري استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام، بحسب وكالة "رويترز".

وتعتبر مدينة سامراء إحدى المدن المهمة لدى الشيعة، التي تسكنها غالبية سنية، ويحفظ أمنها قوات "سرايا السلام" التابعة للزعيم الصدري مقتدى الصدر، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على المحافظة، وطرد عناصر داعش بعد خوض معارك في أواخر عام 2016.

يشار إلى أن صلاح الدين، كانت قد شهدت في بداية أغسطس الجاري، مواجهات مسلحة بين عشائر المحافظة من جهة وبين ميليشيات عصائب أهل الحق التابعة لإيران من جهة أخرى، انتهت باتفاق بين الحكومة المحلية في صلاح الدين وقيادة ميليشيات حشد الشعبي، بإخراج كافة الفصائل التابعة لها من المحافظة.

في السياق ذاته، قال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه إن هناك محاولات جادة من بعض الجهات السياسية المتنفذة، لإخراج سرايا السلام من مدينة سامراء.