تيار الحكمة: قطر تمارس ضغوطا على الكتل النيابية بالعراق

تتحدث أحزاب عراقية عن ضغوط قطرية للتأثير على مشاورات الكتل النيابية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والحكومة المقبلة، محذرةً من العودة لمنهج المحاصصة.

موضوع يهمك أرجعت مصادر عراقية عدم نجاح اجتماع قادة الكتل السياسية، في فندق بابل إلى تدخلات كل من إيران وقطر حيث أجرت الدولتان... تدخلات قطرية وإيرانية تعيق تشكيل الكتلة الأكبر بالعراق العراق

وفي هذا السياق، أكد صلاح العرباوي، القيادي في "تيار الحكمة" أن التحالف الرباعي دعا كل الأطراف لمقاومة الضغوط الخارجية و"العودة إلى الصف الوطني".

وقال العرباوي، في مقابلة مع قناة "الحدث" إن "قطر دخلت على خط الضغوط الخارجية التي تمارس على الكتل المتفاوضة"، مضيفاً أن #قطر "على ما يبدو" تمارس ضغطاً على القيادي في المحور الوطني خميس الخنجر.

كما حذّر العرباوي من مغبة العودة إلى منهج المحاصصة، مؤكداً أن هذا المبدأ أخفق ببناء الدولة في #العراق.