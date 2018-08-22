مقتل 6 من الحشد العشائري في هجوم انتحاري بالشرقاط

أعلنت الشرطة العراقية أن هجوماً انتحارياً استهدف منزل نائب سابق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة من قوات عشائرية وإصابة سبعة آخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش ينشط في تلك المنطقة.

وقال العقيد خليل الصحن، مدير شرطة الشرقاط لوكالة "رويترز"، إن هجوماً انتحارياً بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام في قرية أسديرة بقضاء #الشرقاط.

وقال إن الهجوم "أسفر عن مقتل ستة وإصابة سبعة من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائري لواء 51"، وهم مقاتلون سنة يدعمون الحكومة في حربها ضد تنظيم داعش.

وانتزعت قوات الأمن العراقية المدعومة ومقاتلون عشائريون السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم في 2016.