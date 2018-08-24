بعد أسبوع من وفاة "باربي العراق"..رحيل خبيرة تجميل أخرى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، صاحبة مركز "فيولا" للتجميل وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر إن صاحبة مركز للتجميل تدعى رشا الحسن توفيت في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد.

وأوضح بدر أن التحقيقات الأولية لم تبيّن أسباب الوفاة، مشيراً إلى أن قوة أمنية نقلت جثمان المتوفية من منزلها إلى الطب العدلي.

وكانت رشا الحسن قد كتبت في حسابها على "فيسبوك" في أول أيام العيد: "في صباح العيد جهزوا أمانيكم، اكتبوا دعواتكم، استعدوا ليوم عظيم ورب كريم يسمع الدعاء ويفتح أبواب السماء".

يذكر أن خبيرة التجميل رفيف الياسري، صاحبة مركز "باربي" للتجميل، قد توفيت يوم الخميس من الأسبوع الماضي، داخل منزلها وبظروف غامضة، ما أثار تساؤلات لدى المراقبين حول وجود استهداف منظم على مراكز التجميل.

وفي هذا الإطار، علّق النائب العراقي فائق الشيخ علي على هذه القضية في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: "بعد الطيارين والأطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم، جاء دور مراكز التجميل، من رفيف إلى رشا!"

واتهم الشيخ علي من وصفهم بأعداء الجمال وكارهي الحياة وخصوم المحبة وقتلة الإبداع بمحاربة الحياة والانتقام من الآخرين من أجل السعادة، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحدا من المقربين من رشا بيّن أن سبب الوفاة جاء نتيجة ارتفاع ضغط الدم مصاحباً بمرض الأنفلونزا، إلا أنه إلى هذه اللحظة لم تعلن الجهات المعنية سبب الوفاة بشكل رسمي.

ويشار إلى أنه بعد أسبوع من وفاة رفيف الياسري، أعلنت وزارة الداخلية، نتائج التحقيقات الأولية، التي أشارت إلى احتمالية تناولها جرعة دوائية كانت لها آثار سلبية على حياتها.