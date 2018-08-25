الحشد: العبادي يهاجمنا ليجامل أميركا ويكسب ولاية ثانية

وصفت قيادة #الحشد_الشعبي موقف رئيس الوزراء #حيدر_العبادي بالسياسي، معتبرة إياه جزءاً من المعتركات الحالية للحصول على ولاية ثانية.

كما شددت القيادة على أن استخدام العبادي لسياسة الضغط وليّ الأذرع خلال الأعوام الماضية كانت مجاملة للأميركيين من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي بيانها، اعتبرت قيادة الحشد أن أساليب العبادي تركزت على عدم إعطاء مخصصات مالية كافية لمنح رواتب منتسبي الحشد أسوةً ببقية القوات الأمنية، عدا عن إهمال ملف القتلى والجرحى تحت ذرائع مختلفة.

كما اتهم البيان رئيس الوزراء العراقي بمهاجمة الحشد لإسقاطه معنويا، مخالفا توصيات المرجعية القاضية بعدم التهجم على رموز الحشد، فضلا عن اتهام العبادي للحشد بقتل مسؤول المالية قاسم ضعيف واستغلال الموضوع في دعايته الانتخابية كما ذكر البيان.

وكانت وثيقة صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حيدر #العبادي، تداولتها وسائل إعلام محلية، قد كشفت توجيه الأخير بإلغاء مضمون الكتب الصادرة من ميليشيات الحشد الشعبي وعدم تسييسه.

وبحسب الوثيقة، قرر العبادي إلغاء مضمون الكتب الصادرة من ميليشيات الحشد الخاصة بتنقل وحداتها وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد.

كما أكدت الوثيقة عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات، إلا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه بخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية.

كذلك تم منع تحريك أي تشكيل مسلح إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة والحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وفق السياقات المتبعة.