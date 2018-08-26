بغداد ومحافظات عراقية تتعرض لهزة أرضية

تعرضت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، بعد منتصف ليل السبت، إلى هزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق، حسب ما أفاد مراسلنا.

وأفاد مراسل "العربية" بأن الهزة الأرضية ضربت عدة محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة.

ونقلت "رويترز" عن قناة العراقية أن زلزالا هز العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من بينها أربيل والسليمانية وديالى ودهوك إلا أنه لم ترد أنباء عن إصابة أحد بسوء.

من جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد 55 ميلا من مدينة باختاران بإيران، دون الإشارة إلى علاقته بالهزة الأرضية في العراق.