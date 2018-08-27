العراق.. الرئيس يدعو البرلمان للانعقاد في 3 سبتمبر

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الاثنين، البرلمان للانعقاد في 3 سبتمبر المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: نظراً لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب (..) واستناداً لأحكام المادة (54) والمادة (73/رابعاً) من الدستور والمتضمنتين دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

وأجرى معصوم حوارات عديدة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة.