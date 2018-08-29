"داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري على نقطة أمنية بالأنبار

تبنى تنظيم "داعش"، الأربعاء، الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة أمنية للجيش العراقي في القائم بمحافظة الأنبار.

وقال أحمد المحلاوي، قائمقام قضاء القائم، اليوم الأربعاء، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 12 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في غرب العراق.

وأضاف المحلاوي "لرويترز" أن المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة شيعية بسيارة ملغومة.

وتابع قائلاً إن خمسة من الفصائل المسلحة وثلاثة مدنيين قتلوا وإن بعض المصابين في حالة حرجة. وقال الجيش العراقي إن العدد الأولي للقتلى سبعة.



وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن بقضاء القائم "تلاحظ (سيارة) نوع كيا مشتبها بها وتقوم بإطلاق النار عليها، حيث تبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري، مما أدى إلى انفجارها".



وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "استشهاد سبعة أشخاص بينهم أربعة من منتسبي القوات الأمنية وثلاثة مدنيين".

من جانبه قال اللواء قاسم الدليمي للأسوشيتد برس إن المهاجم قاد سيارة ملغومة نحو نقطة تفتيش مشتركة للجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي عند المدخل الجنوبي لمدينة القائم الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود مع سوريا.

وكانت بلدة القائم معقلاً لتنظيم داعش، وتقع على حدود محافظة الأنبار مع سوريا.

وأثارت موجة من عمليات الخطف وحرب العصابات في المناطق الصحراوية غرب ووسط العراق هذا الصيف مخاوف أمنية في الدولة التي تسعى لإعادة إعمار مدنها وقراها التي دمرت خلال الحرب مع داعش على مدار ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة العراقية هزيمة التنظيم رسمياً أواخر العام الماضي بعد استعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد، في معركة طاحنة دعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويستخدم الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي محافظة الأنبار - ذات الغالبية السنية - كقاعدة لعملياتهم ضد التنظيم في الصحراء الواقعة غرب البلاد، وللعمليات الجوية ضد المسلحين في سوريا المجاورة.