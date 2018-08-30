العراق.. مقتل شرطيين في هجوم انتحاري قرب كركوك

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن شرطيين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة بجروح اليوم الخميس، في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك بشمال العراق.

وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع في ناحية العباسي على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب غربي مدينة كركوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأربعاء في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش أمنية بغرب العراق. وكان بين قتلى الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه ثلاثة مدنيين.



ويرجح مسؤولو الأمن العراقيون أن تزداد وتيرة هجمات داعش بعد انهيار دولة الخلافة التي أعلنتها قبل سنوات وطرد مقاتليها من مناطق واسعة بغرب وشمال البلاد.