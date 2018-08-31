العراق.. مبعوث ترمب ينفي مزاعم العامري "إسقاط الحكومة"

نفى برت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون العراق، ما تم نشره عبر وسائل إعلام محلية حول ما تم نقله عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حول تهديده بإسقاط أي حكومة عراقية تنتجها الولايات المتحدة خلال شهرين.

وقال ماكغورك في تغريدة عبر حسابه الخاص بتويتر، إن هذا الاجتماع واجتماعات أخرى كثيرة، يتحدث عنها في الإعلام العراقي، لم تحصل مطلقاً.

وكان مكتب زعيم ميليشيا بدر ورئيس تحالف الفتح، أعلن عن لقاء جمع ماكغورك بالعامري الخميس في بغداد، مشيراً إلى أن العامري أبلغ الممثل الأميركي، رفضه التدخل في المباحثات السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن العامري أبلغ ممثل ترمب، بأن أي حكومة تشكل من قبل الولايات المتحدة "ستعتبر عميلة"، مبيناً إمكانية قوى الحشد بإسقاط أي حكومة تأتي من خلال الولايات المتحدة في غضون شهرين.

وخرج عدد من المحتجين في مظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء، التي تتواجد فيها السفارة الأميركية بالإضافة إلى المجمع الحكومي، طالبوا بإبعاد الولايات المتحدة من المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتشهد الأسابيع الماضية، تحركات من قبل قائد الفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والسفير الإيراني ايرج مسجدي وممثلين عن حزب الله اللبناني، قبل تحركات ماكغورك الرامية لتقريب وجهات النظر بين السياسيين لتشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبر المحلل السياسي محمد الحسناوي بأن مطالب كتلة العامري حول رفضهم التدخل الأميركي وغض الطرف عن التدخل الإيراني جزء من الازدواجية التي تحكم العراق منذ 2003.

وأضاف الحسناوي أن إيران تمارس ضغوطاً على الكتل السياسية العراقية ما هو أبعد من إجراءات الممثل الأميركي الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الكتل، وإبعاد شبح السيطرة والنفوذ الإيراني على المنطقة.