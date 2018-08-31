"سرايا السلام" تنفي تفجير مخازنها في كربلاء

نفى المكتب الإعلامي لقوات سرايا السلام التابعة للزعيم الصدري مقتدى الصدر، انفجار مخازنه من العتاد، في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم السرايا صفاء التميمي لـ"العربية.نت" أن ما حدث هو احتراق كرفان خارج مقر قيادة سرايا السلام، نتيجة تماس كهربائي، مبيناً أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر.

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت صباح الجمعة أخباراً أفادت بتفجير مخازن تابعة لسرايا السلام في محافظة كربلاء.

يذكر أن محافظة النجف التي تبعد 80 كلم عن كربلاء، شهدت اليوم الجمعة مسيرة مليونية خلال صلاة الجمعة الموحدة، دعا إليها الصدر للمطالبة بمحاربة الفساد.

وكانت كربلاء شهدت، منذ أسبوعين، ثلاثة تفجيرات استهدفت مخازن عتاد خاصة بميليشيات فرقة العباس القتالية التابعة للسيستاني، اتهم فيها جهات وصفت بغير الصديقة بالضلوع فيها.