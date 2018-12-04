العراق.. مقتل أحد وجهاء مدينة الموصل

أفاد مصدر أمني مطلع في محافظة نينوى، بمقتل أحد وجهاء مدينة #الموصل في ساعات متأخرة من ليل أمس الاثنين، في قرية ضمن ناحية حمام العليل التابعة للمدينة.

وأوضح المصدر أن الليلة الماضية، تسللت مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً هاجمت قرية العمريني التي تبعد 30 كلم جنوب الوصل، وقامت باقتياد الشيخ راغب عبد الهادي البدراني من منزله ومن ثم أردته قتيلاً رمياً بالرصاص ولاذت بالفرار.

ورغم مرور عام على إعلان تحرير العراق من #داعش ، فإن الخلايا النائمة التابعة للتنظيم لا تزال تنشط بين فترة وأخرى من خلال #قتل_الوجهاء ومخاتير مناطق متفرقة من المحافظات المحررة، بالإضافة إلى تفجير سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، وذلك من أجل زعزعة أمن هذه المحافظات.

وفي إطار أمن الموصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن القوات الأمنية العراقية اعتقلت خمسة من عناصر تنظيم داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بداية الأسبوع الجاري.

وقال معن في بيان، إن مركز شرطة الرشيدية التابع لمديرية شرطة أبي تمام في شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة وتعاون أحد المواطنين في منطقة الرشيدية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، تمكن من الإلقاء القبض على متهم كان يعمل فيما يسمى أمنية داعش.

وأضاف معن أن المعتقل الأول اعترف بأن هناك أربعة متهمين آخرين يعملون ضمن مجموعته، موضحاً أنه وفقاً لاعترافه ودلالته تم القبض عليهم، مشيراً إلى أنهم كانوا يعملون فيما يسمى الأمنية والحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل.

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال العديد من المطلوبين بعمليات أمنية تنفذ في محافظة نينوى وغيرها.

وكان العراق أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017، انتصاره على تنظيم داعش والانتهاء من العمليات العسكرية، ورغم ذلك الانتصار فإن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات في مناطق متفرقة من العراق، لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.