عام الانتقام من داعش.. تحقيقات أممية حول فظائع التنظيم

تنطلق مطلع العام 2019 تحقيقات الأمم المتّحدة في شأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، بحسب ما أعلن الثلاثاء رئيس فريق التحقيق الأممي، الذي بدأ منذ الصيف جمع أدلّة على حصول مجازر.

وقال البريطاني، كريم أسعد أحمد خان، المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي إنّ "فريق التحقيق يُواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019".

وشدّد على أنّ "تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي".

إلى ذلك، كشف أن محقّقي فريقه جمعوا منذ أغسطس الماضي أدلّةً على مجازر وفظائع عديدة ارتكبها #داعش.

وكان مجلس الأمن تبنى في العام 2017، بناء على طلب العراق، قراراً بالإجماع يمهّد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر داعش عن الجرائم التي ارتكبوها.

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وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم مليوني دولار دعماً لجهود محقّقي الأمم المتحدة.

يذكر أن أكثر من 200 مقبرة جماعيّة اكتشف في العراق، تضم أكثر من 12 ألف جثّة.

وخلال سنوات سيطرته على مناطق شاسعة في العراق، ارتكب داعش فظائع لا تحصى، من قتل وذبح، وسبي، وحرق، وتعذيب، ولا تزال جثث العديد من الضحايا غير معروفة المكان، فضلاً عن مصير المئات من المخطوفين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، أعلنت الاثنين، أنه تم انتشال 4 آلاف و657 جثة من تحت الأنقاض في مدينة #الموصل مركز محافظة #نينوى منذ استعادتها من تنظيم "داعش"، وحتى السادس من نوفمبر الماضي.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان إن فرق الدفاع المدني انتشلت 2665 جثة معلومة الهوية، و1992 أخرى مجهولة الهوية.

وأشار إلى أنه بين الجثث، 851 تعود لأطفال معلومي الهوية.