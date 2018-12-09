العامري: رئيس الوزراء العراقي هو من رشح الفياض للداخلية

في مقابلة تلفزيونية في العراق، أعلن هادي العامري رئيس تحالف "البناء" في العراق، مستبقاً جلسة البرلمان المقررة للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هو من رشح فالح الفياض لتولي حقيبة وزارة الداخلية، موضحاً أن تحالف "البناء" ترك الاختيار لعبدالمهدي.

وأكد أن "البناء" لم يرشح أحدا للوزارات الثماني، بل رشحهم عبدالمهدي، وأن تحالفه لن يتوقف عند شخص "لأننا اتفقنا على مشروع من أجل العراق لتقديم خدمة".

وأضاف: "إذا قال عبدالمهدي إنه مجبر على الفتح وإنه خيارنا سنغيره".

العامري دعا الكتل السياسية للتصويت، فإن فاز الفياض فنحن معه، وإن أخفق يرشح غيره.

وأكد أن كيل الاتهام لا يليق بالعراقيين "فلا تتهموا أي شخص بالتبعية للخارج".

وأضاف أنه طالب مقتدى الصدر يتقديم أدلة حول اتهامات ببيع المناصب.

العامري قال إن الأميركينن هددوا الشخصيات السنية وغيرها لكن القرار كان عراقيا.