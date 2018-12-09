بالفيديو.. الأمطار والسيول تغرق مخيمات النازحين بالعراق

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار بأغلب مناطق ومدن كردستان.

وذكرت المديرية في بيان أن موجة الأمطار ستستمر بأغلب مدن وبلدات إقليم كردستان، فيما تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، وأضاف البيان أن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض إلى 5 درجات مئوية بمحافظتي دهوك والسليمانية.

من جهته، دعا عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي، الحكومة المركزية إلى توفير تخصيصات مالية لإصلاح طريق الموصل – أربيل.

وقال سبعاوي في تصريح صحافي، إن طريق الموصل - اربيل قد خرج عن الخدمة بصورة نهائية إثر التخسفات التي حدثت فيه بسبب الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت المدينة في الأيام الماضية.

وأشار سبعاوي إلى أن الطريق بحاجة إلى تخصيصات مالية عاجلة لإصلاحه، مبيناً أن المحافظ تحدث مع الجهات المختصة لتلبية هذا الطلب وتنفيذه بالكامل.

وأوضح أن هناك الكثير من الطرق تضررت بالكامل في محافظة نينوى، منها في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وفي عدد من القرى والأطراف التابعة للمحافظة.

ويشار إلى أن استمرار موجة البرد والأمطار في مختلف محافظات العراق، تسبب بتخريب العديد من مخيمات النازحين في أطراف محافظة نينوى.

وكانت مصادر محلية أكدت أن الأمطار الغزيرة والسيول أيضاً قطعت الطرق والمواصلات العامة في داخل المحافظة وخارجها، كما تسببت بخسائر في محطة كهرباء النمرود التي تغذي مشروع ماء ناحية السلامية التابعة للمحافظة مما أدى إلى خروجها عن العمل.

وأضافت المصادر أن الأمطار الغزيرة أغرقت 3 مخيمات في منطقة المعهد بقرية السلامية، والأهالي يقومون بنقل عوائل المخيم إلى المساجد والمدارس القريبة.

وكان مدير ناحية نمرود التابع لمحافظة نينوى، تحدث عن إجلاء 500 عائلة من مخيم النمرود جنوب شرق الموصل بعد أن دخلت سيول الأمطار والفيضانات إلى داخل خيامهم، ما أدى إلى انهيار البعض منها.

وأوضح مدير ناحية النمرود التابعة لمحافظة نينوى، أنه تم إخلاء نحو 300 عائلة إلى مدارس الناحية، و200 عائلة أخرى إلى مساجد.

وبحسب الأهالي، فإن السيول أغلقت الطريق الرئيس في سد سماقولي في المحافظة، أمام سائقي السيارات بين محافظتي السليمانية وأربيل جراء الأمطار الغزيرة وارتفاع مستوى المياه.